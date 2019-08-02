Погода в Крыму на 2 августа: переменная облачность и тепло до +30
2 августа в Крыму в силе штормовое предупреждение и чрезвычайная пожарная опасность.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западным днем местами до 15 м/с., - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС». - Температура воздуха днем 28…30º.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха днем 28…30°.
В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с, пор 14 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.
ИСТОЧНИК KP.RU