Погода в Крыму на 2 августа: переменная облачность и тепло до +30

СЕГОДНЯ 08:52 2019-08-02T08:55:38+03:00

На полуострове вполне комфортный день. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

На полуострове штормовое предупреждение

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2 августа в Крыму в силе штормовое предупреждение и чрезвычайная пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западным днем местами до 15 м/с., - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС». - Температура воздуха днем 28…30º.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха днем 28…30°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с, пор 14 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.

ИСТОЧНИК KP.RU