2019-08-02T09:27:23+03:00
Общество

Жителя Симферополя осудили за ложное сообщение о взрыве

Ему дали 3 года ограничения свободы с испытательным сроком на 2 года
Галина КОВАЛЕНКО
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Подозреваемого задержали и наказали. Фото: архив "КП"Подозреваемого задержали и наказали. Фото: архив "КП"
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В дежурную часть полиции Симферополя зимой этого года поступил анонимный звонок. Незнакомец сообщил, что возле одного из городских кинотеатров возможно произойдет ЧП.

- Правоохранители выехали на место, но никаких предметов, представляющих угрозу безопасности граждан не обнаружили, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крыме.

Зато в скором времени был найден подозреваемый в совершении преступления. Сотрудники полиции задержали ранее судимого 24-летнего горожанина.

Он признался, что был подшофе и поругался с девушкой. Вот тогда и позвонил по телефону «102», и сказал, что существует угроза взрыва. Вдобавок потребовал для себя солидную сумму валюты.

На него завели уголовное дело за заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях.

Суд вынес приговор обвиняемому в виде 3 лет ограничения свободы с испытательным сроком на 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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