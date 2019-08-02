Сергей Аксенов пообещал уволить начальника ГИБДД Ялты
Глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал увольнение начальника ГИБДД Ялты. Кроме этого, он сообщил, что уже снят с должности начальник ялтинской автостанции.
- Ситуация отвратительная. Я имею в виду пассажирские перевозки. "Нелегалы" работают под черным флагом, а должностные лица на это никак не реагируют, - возмущен глава.
Кстати, начальником ГИБДД Ялты является подполковник полиции Леонид Соболев.
Напомним, глава Крыма пообещал перевозчикам тотальную проверку. За период рейдов обнаружилось большое количество нелегальных перевозок.
Именно из-за этого освободили от должности начальника предприятия "Крымавтотранс".
Также, по словам Аксенова, при экс-директоре на учет не ставилось имущество предприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU