Сергей Аксенов пообещал уволить начальника ГИБДД Ялты

СЕГОДНЯ 12:32 2019-08-02T13:44:24+03:00

Он отметил, что ситуация "отвратительная". Фото: Facebook Сергея Аксенова

Также снят с должности начальник ялтинской автостанции

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Глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал увольнение начальника ГИБДД Ялты. Кроме этого, он сообщил, что уже снят с должности начальник ялтинской автостанции.

- Ситуация отвратительная. Я имею в виду пассажирские перевозки. "Нелегалы" работают под черным флагом, а должностные лица на это никак не реагируют, - возмущен глава.

Кстати, начальником ГИБДД Ялты является подполковник полиции Леонид Соболев.

Напомним, глава Крыма пообещал перевозчикам тотальную проверку. За период рейдов обнаружилось большое количество нелегальных перевозок.

Именно из-за этого освободили от должности начальника предприятия "Крымавтотранс".

Также, по словам Аксенова, при экс-директоре на учет не ставилось имущество предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU