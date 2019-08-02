Крымская овчарка-ищейка Юта ушла в декрет и стала мамой
Овчарка Юта служит в крымской полиции. На ее счету немало успешно выполненных заданий: поиски пропавшего в Симферопольском районе ребенка, вышла она на след "домушника" в Бахчисарайском районе, помогла задержать и подозреваемого в разбое.
Сейчас же шустрая и умная псинка на время отошла от дел.
- Юта примерила роль матери и принесла потомство, - сообщает Крымское информационное агентство.
Отец же многодетного семейства служит в изоляторе временного содержания, где конвоирует задержанных.
Щенки, как и положено детям, затевают разные игры. Фото: КИА
А шесть щенков уже отпраздновали свой первый день рождения – им исполнился один месяц. Сейчас кутят переводят в отдельный вольер. Три мальчика и столько же девочек обживают новое место и ведут себя, как и положено детям: едят, играют и спят по несколько часов в день. Кто-то из щенков более покладистый, а кто-то любит задираться.
Кормежка у них пятиразовая – прекрасная физическая форма очень важна для служебных собак.
Когда малыши подрастут, то их воспитанием займутся кинологи. А пока же у щенков нет даже имен, но уже известно, что первая буква их кличек будет буква «Р».
ИСТОЧНИК KP.RU