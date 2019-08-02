2019-08-02T12:57:42+03:00
Общество

Крымская овчарка-ищейка Юта ушла в декрет и стала мамой

На свет появилось 3 мальчика и столько же девочек
Галина КОВАЛЕНКО
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Щенки Юты будут служить в полиции. Фото: КИАЩенки Юты будут служить в полиции. Фото: КИА
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Овчарка Юта служит в крымской полиции. На ее счету немало успешно выполненных заданий: поиски пропавшего в Симферопольском районе ребенка, вышла она на след "домушника" в Бахчисарайском районе, помогла задержать и подозреваемого в разбое.

Сейчас же шустрая и умная псинка на время отошла от дел.

- Юта примерила роль матери и принесла потомство, - сообщает Крымское информационное агентство.

Отец же многодетного семейства служит в изоляторе временного содержания, где конвоирует задержанных.

Щенки, как и положено детям, затевают разные игры. Фото: КИА

Щенки, как и положено детям, затевают разные игры. Фото: КИА

А шесть щенков уже отпраздновали свой первый день рождения – им исполнился один месяц. Сейчас кутят переводят в отдельный вольер. Три мальчика и столько же девочек обживают новое место и ведут себя, как и положено детям: едят, играют и спят по несколько часов в день. Кто-то из щенков более покладистый, а кто-то любит задираться.

Кормежка у них пятиразовая – прекрасная физическая форма очень важна для служебных собак.

Когда малыши подрастут, то их воспитанием займутся кинологи. А пока же у щенков нет даже имен, но уже известно, что первая буква их кличек будет буква «Р».

ИСТОЧНИК KP.RU

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