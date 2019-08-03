2019-08-03T08:38:09+03:00
Общество

Погода в Крыму на 3 августа: ливни, гроза и тепло до +31

На полуострове штормовое предупреждение
Галина КОВАЛЕНКО
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Вода в Черном море прогрелась до +25.Вода в Черном море прогрелась до +25.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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3 августа. на Крымском полуострове в силе чрезвычайная пожарная опасность и штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС». - Ветер юго-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем 29…31º.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем южный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 28…30°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха днем 28…33°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 27…29°.

Вода в Черном море у берегов Феодосии 25°, Алушты 24°, Ялты 24°, Севастополя 25° и Евпатории 24°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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