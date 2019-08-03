ДТП в Крыму: Водитель автобуса сбил дорожный знак и попал в больницу
Водитель автобуса «Мercedes benz sprinter» на автодороге Черноморское-Евпатория по непонятным причинам сбил на обочине дорожный знак. Авария произошла в 4.20 утра.
- Далее транспортное средство наехало на камни и опрокинулось на левый бок, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
Водителю поставили предварительный диагноз «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, скобчатый перелом правого бедра, перелом костей носа» и отвезли в местную больницу.
Кроме водителя в машине никого не было. Салон автобуса был пустой, поэтому больше нет и пострадавших.
Сейчас крымские правоохранители ведут проверку, которая должна прояснить все детали дорожно-транспортного происшествия с автобусом.
ИСТОЧНИК KP.RU