2019-08-03T09:38:56+03:00
Происшествия

ДТП в Крыму: Водитель автобуса сбил дорожный знак и попал в больницу

Авария случилась рано утром на трассе Черноморское-Евпатория
Галина КОВАЛЕНКО
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Водитель автобуса «Мercedes benz sprinter» на автодороге Черноморское-Евпатория по непонятным причинам сбил на обочине дорожный знак. Авария произошла в 4.20 утра.

- Далее транспортное средство наехало на камни и опрокинулось на левый бок, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Водителю поставили предварительный диагноз «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, скобчатый перелом правого бедра, перелом костей носа» и отвезли в местную больницу.

Кроме водителя в машине никого не было. Салон автобуса был пустой, поэтому больше нет и пострадавших.

Сейчас крымские правоохранители ведут проверку, которая должна прояснить все детали дорожно-транспортного происшествия с автобусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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