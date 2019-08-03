Моряки из Севастополя уничтожили плавающую «мину»
Корабли Черноморского флота проводят учения в море
Малые противолодочные корабли Черноморского флота успешно участвуют в парадах и учениях.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Военнослужащие ЧФ оттачивают навыки по уничтожению мин в акватории Черного моря.
- Малый противолодочный корабль «Суздалец» выполнил постановку учебных мин в морском полигоне боевой подготовки, - сообщает пресс-служба Черноморского Флота.
Экипаж морского тральщика «Турбинист» сначала обнаружил все эти «ловушки», а затем взял и уничтожил подчистую все минное заграждение.
Операция прошла успешно. Военные моряки провели ее с помощью глубоководных контактных и неконтактных тралов.
В ходе учений моряки-черноморцы так же расстреляли из современных артиллерийских орудий мишени, имитирующие плавающие мины.
ИСТОЧНИК KP.RU