2019-08-03T09:49:48+03:00
Общество

Моряки из Севастополя уничтожили плавающую «мину»

Корабли Черноморского флота проводят учения в море
Галина КОВАЛЕНКО
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Малые противолодочные корабли Черноморского флота успешно участвуют в парадах и учениях.Малые противолодочные корабли Черноморского флота успешно участвуют в парадах и учениях.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Военнослужащие ЧФ оттачивают навыки по уничтожению мин в акватории Черного моря.

- Малый противолодочный корабль «Суздалец» выполнил постановку учебных мин в морском полигоне боевой подготовки, - сообщает пресс-служба Черноморского Флота.

Экипаж морского тральщика «Турбинист» сначала обнаружил все эти «ловушки», а затем взял и уничтожил подчистую все минное заграждение.

Операция прошла успешно. Военные моряки провели ее с помощью глубоководных контактных и неконтактных тралов.

В ходе учений моряки-черноморцы так же расстреляли из современных артиллерийских орудий мишени, имитирующие плавающие мины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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