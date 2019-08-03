Моряки из Севастополя уничтожили плавающую «мину»

СЕГОДНЯ 09:44 2019-08-03T09:49:48+03:00

Малые противолодочные корабли Черноморского флота успешно участвуют в парадах и учениях. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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Военнослужащие ЧФ оттачивают навыки по уничтожению мин в акватории Черного моря.

- Малый противолодочный корабль «Суздалец» выполнил постановку учебных мин в морском полигоне боевой подготовки, - сообщает пресс-служба Черноморского Флота.

Экипаж морского тральщика «Турбинист» сначала обнаружил все эти «ловушки», а затем взял и уничтожил подчистую все минное заграждение.

Операция прошла успешно. Военные моряки провели ее с помощью глубоководных контактных и неконтактных тралов.

В ходе учений моряки-черноморцы так же расстреляли из современных артиллерийских орудий мишени, имитирующие плавающие мины.

ИСТОЧНИК KP.RU