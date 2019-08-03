2019-08-03T12:45:57+03:00
Происшествия

У крымчанки украли из незапертой машины 2 миллиона рублей

Подозреваемого задержали в Краснодарском крае
Галина КОВАЛЕНКО
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Деньги украли из машины, которую оставили открытой. Фото: пресс-служба МВД по РКДеньги украли из машины, которую оставили открытой. Фото: пресс-служба МВД по РК
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В дежурную часть полиции обратилась 31-летняя жительница Сак, которая пожаловалась, что из салона ее автомобиля пропали деньги.

- Машина была припаркована на стоянке у одного из супермаркетов, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. - Сумма причиненного ущерба составила порядка 2 миллионов рублей.

Молодая женщина рассказала сотрудника полиции, что она везла деньги в банк, но по дороге решила сделать покупки и оставила легковушку на парковке возле супермаркета. Двери не стала закрывать, а когда вернулась, то кто-то украл из салона авто сумку с деньгами.

- Полицейские установили, что беспечностью потерпевшей воспользовался водитель соседнего автомобиля, - отметили в пресс-службе МВД по РК.

Правоохранители отследили и спутницу подозреваемого, которая после телефонного разговора бросила на кассе покупки и стремглав выскочила из магазина.

- Спустя несколько часов мы установили личность подозреваемого. Его машина пересекла Крымский мост. По нашей ориентировке транспортное средство было остановлено сотрудниками ГИБДД в Темрюкском районе Краснодарского края, - рассказал начальник МО МВД России «Сакский» Максим Плаховский.

Подозреваемый свою вину признал и показал место, где закопал краденное.

Деньги вернули пострадавшей, а на подозреваемого завели уголовное дело за кражу. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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