В Крыму шестой день ищут 14-летнего подростка

СЕГОДНЯ 15:56 2019-08-03T16:10:55+03:00

Школьник из Красноперекопска пошел в парикмахерскую и не вернулся домой

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На Крымском полуострове ведутся поиски 14-летнего подростка, с которым у родных нет связи уже несколько дней.

- Люди добрые, пропал мой сын - Кудрявцев Тигран Арсенович, - такой пост разместила в соцсети Екатерина Кудрявцева-Солончук, жительница Красноперекопска.

Мама пропавшего сообщает, что Тигран 29 июля пошел подстричься в парикмахерскую и больше она его не видела.

- Сынок вернись домой, тебя дома ждут, - написала женщина, которая не может найти себя места от переживаний.

Крымчанка просит всех, кто что-либо знает о несовершеннолетнем позвонить по следующим номерам: 102; +79780111927.

Поиски ведет и добровольный поисково-спасательный отряд «Liza Alert». Телефон для связи: Зейнеп (Стеша) +79788081498.

Приметы Тиграна Кудрявцева: рост 182 см, нормальное телосложение, волосы темные, глаза серо-зеленые. Одет в бирюзовую футболку, светлые джинсы и кроссовки болотного цвета.

ИСТОЧНИК KP.RU