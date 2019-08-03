2019-08-03T16:10:55+03:00
Происшествия

В Крыму шестой день ищут 14-летнего подростка

Школьник из Красноперекопска пошел в парикмахерскую и не вернулся домой
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Тигран Кудрявцев. Фото: Екатерина Кудрявцева-Солончук/VKТигран Кудрявцев. Фото: Екатерина Кудрявцева-Солончук/VK
Изменить размер текста:

На Крымском полуострове ведутся поиски 14-летнего подростка, с которым у родных нет связи уже несколько дней.

- Люди добрые, пропал мой сын - Кудрявцев Тигран Арсенович, - такой пост разместила в соцсети Екатерина Кудрявцева-Солончук, жительница Красноперекопска.

Мама пропавшего сообщает, что Тигран 29 июля пошел подстричься в парикмахерскую и больше она его не видела.

- Сынок вернись домой, тебя дома ждут, - написала женщина, которая не может найти себя места от переживаний.

Крымчанка просит всех, кто что-либо знает о несовершеннолетнем позвонить по следующим номерам: 102; +79780111927.

Поиски ведет и добровольный поисково-спасательный отряд «Liza Alert». Телефон для связи: Зейнеп (Стеша) +79788081498.

Приметы Тиграна Кудрявцева: рост 182 см, нормальное телосложение, волосы темные, глаза серо-зеленые. Одет в бирюзовую футболку, светлые джинсы и кроссовки болотного цвета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Севастополе прошел турнир по регби
В Крыму открыли новую мечеть Къадыр Джами
В Крыму появился «Курортный патруль»
У крымчанки украли из незапертой машины 2 миллиона рублей
Моряки из Севастополя уничтожили плавающую «мину»
ДТП в Крыму: Водитель автобуса сбил дорожный знак и попал в больницу
Погода в Крыму на 3 августа: ливни, гроза и тепло до +31
В симферопольском сквере имени Тренева открылась школьная ярмарка
Госсовет: Железная дорога через Крымский мост увеличит число туристов из дальних регионов РФ
В Крыму на выходные объявили штормовое предупреждение
Водители, внимание: В Симферополе на одной из улиц введут реверсивное движение
Крымская овчарка-ищейка Юта ушла в декрет и стала мамой
Сергей Аксенов пообещал уволить начальника ГИБДД Ялты
Готовимся к запуску поездов: В Крыму ремонтируют ж/д вокзалы
Крымчанин сорвался со скалы в Белогорском районе и получил травмы
В московском ГУМе открылась выставка про Крымский мост
Жителя Симферополя осудили за ложное сообщение о взрыве
Погода в Крыму на 2 августа: переменная облачность и тепло до +30