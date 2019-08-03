2019-08-03T18:07:15+03:00
Общество

В Севастополе прошел турнир по регби

Кубок Командующего ЧФ завоевала команда Черноморского Высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова
Галина КОВАЛЕНКО
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Спортсмены показали отличную игру.Спортсмены показали отличную игру.Фото: Анна САДОВНИКОВА
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Первый раз в городе-герое Севастополе состоялся турнир по регби, где главной наградой стал Кубок Командующего Черноморским флотом.

Восемь команд, которые приехали со всех концов страны, боролись за победу.

Врио Губернатора Севастополя Михаил Развозжаев поддержал спортсменов. Фото: Анна САДОВНИКОВА

Врио Губернатора Севастополя Михаил Развозжаев поддержал спортсменов.Фото: Анна САДОВНИКОВА

Но не зря говорят, что дома и стены помогают. Главная награда осталась на Крымском полуострове, потому что победили курсанты Черноморского Высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова.

«Серебро» завоевала команда Рязанского Гвардейского Высшего военно-десантного командного училища им. В.Ф. Маргелова. Бравым ребятам не помогло, то что в дни турнира, отмечался их праздник - День ВДВ. Хотя второе место - это хороший результат.

«Бронза» досталась игрокам отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

На поле было немало острых моментов. Фото: Анна САДОВНИКОВА

На поле было немало острых моментов.Фото: Анна САДОВНИКОВА

Все игры прошли ярко, динамично и красиво. На трибунах не было равнодушных.

Болельщики очень эмоционально переживали за спортсменов. Фото: Анна САДОВНИКОВА

Болельщики очень эмоционально переживали за спортсменов.Фото: Анна САДОВНИКОВА

- Турнир особый, ведь в город-герой Севастополь приехали команды, представляющие все флоты нашей страны, - отметили организаторы федерация по регби РФ.

В турнире участвовали команды: Балтийского военно-морского института (город Калининград); 810-й бригады морской пехоты ЧФ; 22-й армейского корпуса (город Симферополь); ЧВВМУ им. П.С. Нахимова (город Севастополь); отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота; Военно-морской Академии (город Санкт-Петербург); сборные Северного флота и ВДВ (город Рязань).

ИСТОЧНИК KP.RU

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