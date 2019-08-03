В Симферополе хозяйничают дожди

СЕГОДНЯ 19:47 2019-08-03T20:20:24+03:00

Синоптики предупреждают, что улучшения погоды можно ждать лишь после выходных

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Выходные на Крымском полуострове выдались не совсем уютными и курортными. Действует штормовое предупреждение. Особенно ярко проявила свое капризное настроение матушка-природа в столице Республики Крым.

- До конца субботы и все воскресенье в Симферополе ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквалистый ветер 20-25 м/с., - рассказал «Комсомольской правде - Крым» дежурный синоптик ФГБУ «Крымское УГМС». - В понедельник, 5 августа будет небольшой кратковременный дождь и гроза.

Ветер обещают западный умеренный до 15 метров в секунду. Ночью температура воздуха 11…16, днем 23 ...28.

Вторник, 6 августа, крымские синоптики ждут сухим, без дождя.

- Большая вероятность, что 7 и 8 августа небо будет без дождевых туч. Повысится и температура воздуха: днем 24 …30, ночью 11…16, - предполагает специалист.

Что ждет во второй половине недели крымские синоптики не сообщают, потому что берутся давать прогнозы лишь на ближайшие три дня.

ИСТОЧНИК KP.RU