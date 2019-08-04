В Симферополе 5 августа частично отключат свет
5 августа, в столице Республики Крым пропадет электричество в отдельных районах. Отключение коснется шести улиц, одного переулка и трех садовых товариществ в Каменском массиве.
Электричества не будет несколько часов: с 8.00 утра до 17.00 вечера.
Крымские энергетики временные неудобства для граждан оправдывают благими намерениями: идет плановый ремонт оборудования.
И так, где в Симферополе в понедельник не будет электричества:
улица Бородина, 22;
улица Глинки, 64;
улица Зубцова 2-10 (чет), 1-15(нечет);
улица КИМ 6-8 (чет), 5-25 (нечет);
улица Лавриненко 2-8 (чет), 1-11 (нечет);
улица Ларионова 38 (чет);
переулок Мареша 1-11 (нечет);
Каменский массив - садовые товарищества «Автобусник», «Энергия» и «Степное»
ИСТОЧНИК KP.RU