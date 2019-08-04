В Симферополе 5 августа частично отключат свет

СЕГОДНЯ 17:51 2019-08-04T17:51:11+03:00

Весь день не будет света. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Электроэнергии не будет с 8.00 до 17.00

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5 августа, в столице Республики Крым пропадет электричество в отдельных районах. Отключение коснется шести улиц, одного переулка и трех садовых товариществ в Каменском массиве.

Электричества не будет несколько часов: с 8.00 утра до 17.00 вечера.

Крымские энергетики временные неудобства для граждан оправдывают благими намерениями: идет плановый ремонт оборудования.

И так, где в Симферополе в понедельник не будет электричества:

улица Бородина, 22;

улица Глинки, 64;

улица Зубцова 2-10 (чет), 1-15(нечет);

улица КИМ 6-8 (чет), 5-25 (нечет);

улица Лавриненко 2-8 (чет), 1-11 (нечет);

улица Ларионова 38 (чет);

переулок Мареша 1-11 (нечет);

Каменский массив - садовые товарищества «Автобусник», «Энергия» и «Степное»

ИСТОЧНИК KP.RU