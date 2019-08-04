2019-08-04T08:38:11+03:00
Происшествия

В Ялте на дороге сбили пешехода

Мужчина получил тяжелые травмы головы и попал в больницу
Галина КОВАЛЕНКО
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Дорогу нужно переходить строго по "зебре".Дорогу нужно переходить строго по "зебре".Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Утром, в 7.20 в Ялте на улице Московской случилось дорожно-транспортное происшествие, котором пострадал 35-летний мужчина, переходивший дорогу.

- Водитель автомобиля «Мазда», двигаясь со стороны улицы Карла Маркса по направлению к Южнобережному шоссе, совершил наезд на пешехода, который перебегал проезжую часть, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Мужчина переходил дорогу в неустановленном месте, рядом с «зеброй».

Когда его сбила иномарка, то приехавшие медики «Скорой помощи» поставили ему диагноз - ушиб головного мозга, перелом основания черепа. Пострадавшего отвезли в местную больницу.

Сейчас правоохранители ведут проверку, которая должна расставить все точки над «i». По ее результатам и будет принято процессуальное решение: кто виноват и какое нужно назначить наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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