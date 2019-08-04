В Ялте на дороге сбили пешехода
Утром, в 7.20 в Ялте на улице Московской случилось дорожно-транспортное происшествие, котором пострадал 35-летний мужчина, переходивший дорогу.
- Водитель автомобиля «Мазда», двигаясь со стороны улицы Карла Маркса по направлению к Южнобережному шоссе, совершил наезд на пешехода, который перебегал проезжую часть, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
Мужчина переходил дорогу в неустановленном месте, рядом с «зеброй».
Когда его сбила иномарка, то приехавшие медики «Скорой помощи» поставили ему диагноз - ушиб головного мозга, перелом основания черепа. Пострадавшего отвезли в местную больницу.
Сейчас правоохранители ведут проверку, которая должна расставить все точки над «i». По ее результатам и будет принято процессуальное решение: кто виноват и какое нужно назначить наказание.
ИСТОЧНИК KP.RU