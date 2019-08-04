Крымские спасатели за сутки вытащили из воды 4 отдыхающих

СЕГОДНЯ 11:34 2019-08-04T11:49:28+03:00

Купаться можно только на оборудованных пляжах. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Жизнь одному из них не удалось спасти

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За прошедшие сутки сотрудники чрезвычайного ведомства РК трижды выезжали на водоемы.

- В селе Песчаное Бахчисарайского района в 400 метрах от пляжа «Чайка» спасатели оказали помощь 29 -летней женщине, - сообщает пресс-служба МЧС РК.

Молодую женщину удалось вытащить из моря и доставить на берег. Беды удалось избежать, благодаря тому, что на на пляже было необходимое оборудование.

Ближе к вечеру в диспетчерскую службы поступил телефонный звонок о том, что в городе Феодосия, возле горы Карадаг, в районе знаменитых Золотых ворот, два серфингиста не могут самостоятельно доплыть до берега. За незадачливыми туристами в море отправились сотрудники инспекции по маломерным судам. Женщину и мужчину доставили на сушу. Они живы, здоровы и отделались легким испугом.

А вот в поселке городского типа Заозерное, что в окрестностях Евпатории, случилась трагедия: в соленом озере погиб 86-летний мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU