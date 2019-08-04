Рэпер Мот: «Крым не уступает Монако»
Российский музыкант, рэпер, а также бывший участник музыкальных лейблов «GLSS» и «Soul Kitchen» - Мот выступил в Балаклаве на музыкальном фестивале ZBfest 2019.
Мот не исключает того, что снимет клип в КрымуФото: Анна САДОВНИКОВА
Перед выступлением он признался, что детство провел на Черном море в Одессе, а Крым связан у него уже во взрослой жизни в основном с гастролями.
- Только вчера я был в Монте-Карло, в Монако с концертом, а теперь в Крыму. И хочу сказать, что Крым не уступает Монако ни по погоде, атмосфере, музыке, - рассказал исполнитель Матвей Мельников (Мот).
Выступление рэпера было очень эффектнымФото: Анна САДОВНИКОВА
Возможно, в будущем артист снимет клип, где будут запечатлены и крымские красоты.
Чуть больше часа он раскачивал зрителей своими песнями. Кстати, в этом году организаторы фестиваля заявили о рекордном количестве посетителей – порядка 30 тысяч! В прошлом году было 25 тысяч.
В Крыму исполнителю нравится отношение людей к музыкеФото: Анна САДОВНИКОВА
Помимо Мота на сцене выступили: Дана Соколова, Диана Арбенина («Ночные снайперы») и Сергей Шнуров, который по традиции завершил фестиваль своим выступлением и красочным салютом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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