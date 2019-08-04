Рэпер Мот: «Крым не уступает Монако»

СЕГОДНЯ 12:17 2019-08-04T12:17:51+03:00

Артист выложился на сцене на все сто Фото: Анна САДОВНИКОВА

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Российский музыкант, рэпер, а также бывший участник музыкальных лейблов «GLSS» и «Soul Kitchen» - Мот выступил в Балаклаве на музыкальном фестивале ZBfest 2019.

Мот не исключает того, что снимет клип в КрымуФото: Анна САДОВНИКОВА

Перед выступлением он признался, что детство провел на Черном море в Одессе, а Крым связан у него уже во взрослой жизни в основном с гастролями.

- Только вчера я был в Монте-Карло, в Монако с концертом, а теперь в Крыму. И хочу сказать, что Крым не уступает Монако ни по погоде, атмосфере, музыке, - рассказал исполнитель Матвей Мельников (Мот).

Выступление рэпера было очень эффектнымФото: Анна САДОВНИКОВА

Возможно, в будущем артист снимет клип, где будут запечатлены и крымские красоты.

Чуть больше часа он раскачивал зрителей своими песнями. Кстати, в этом году организаторы фестиваля заявили о рекордном количестве посетителей – порядка 30 тысяч! В прошлом году было 25 тысяч.

В Крыму исполнителю нравится отношение людей к музыкеФото: Анна САДОВНИКОВА

Помимо Мота на сцене выступили: Дана Соколова, Диана Арбенина («Ночные снайперы») и Сергей Шнуров, который по традиции завершил фестиваль своим выступлением и красочным салютом.

ИСТОЧНИК KP.RU