2019-08-05T10:21:11+03:00
Общество

Крымские таможенники задержали на границе 120 литров дизтоплива

Топливом запасся гражданин Украины
Галина КОВАЛЕНКО
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Дизтопливо не задекларировали. Фото: пресс-служба Крымской таможниДизтопливо не задекларировали. Фото: пресс-служба Крымской таможни
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В пункте пропуска Армянск пресечен вывоз дизтоплива из Крыма.

- Гражданин Украины возвращаясь с отдыха, решил «запастись» топливом на обратный путь домой на одной из крымских автозаправочных станции, - сообщает пресс-служба Крымской таможни. – 120 литров дизтоплива мужчина поместил в шесть канистр, которые аккуратно расположил в багажном отделении транспортного средства.

Но получилась неувязочка: 46-летний украинец не задекларировал солярку в пассажирской таможенной декларации и нарушил таможенный закон Евразийского экономического союза.

Солярку изъяли, а на гражданина Украины завели административное дело за «недекларирование». Ему грозит штраф в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, которые стали предметом административного нарушения, с их конфискацией или без таковой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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