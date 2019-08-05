Крымские таможенники задержали на границе 120 литров дизтоплива

СЕГОДНЯ 09:56 2019-08-05T10:21:11+03:00

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В пункте пропуска Армянск пресечен вывоз дизтоплива из Крыма.

- Гражданин Украины возвращаясь с отдыха, решил «запастись» топливом на обратный путь домой на одной из крымских автозаправочных станции, - сообщает пресс-служба Крымской таможни. – 120 литров дизтоплива мужчина поместил в шесть канистр, которые аккуратно расположил в багажном отделении транспортного средства.

Но получилась неувязочка: 46-летний украинец не задекларировал солярку в пассажирской таможенной декларации и нарушил таможенный закон Евразийского экономического союза.

Солярку изъяли, а на гражданина Украины завели административное дело за «недекларирование». Ему грозит штраф в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, которые стали предметом административного нарушения, с их конфискацией или без таковой.

ИСТОЧНИК KP.RU