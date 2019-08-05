Жителей Крыма уличили в выращивании конопли
Жителей Крыма поймали с марихуаной. Автомобиль под управлением 50-летнего крымчанина из села Тургенево был остановлен в пограничной зоне.
- В ходе осмотра ВАЗ «2105» пограничники обнаружили пакет с ветвями растения, внешне схожего коноплей, - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РК.
В лесопосадке нашли еще девять кустов конопли.
Мужчина, припертый к стенке неопровержимыми уликами, признался выращивает коноплю для себя.
Запрещенное растение изъяли и отправили на экспертизу.
После получения результатов будет решаться вопрос о возбуждении дела об административном нарушении за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.
Вдобавок жителя Тургенево привлекли к админответственности за нарушение пограничного режима.
ИСТОЧНИК KP.RU