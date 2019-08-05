2019-08-05T10:57:13+03:00
Общество

Жителей Крыма уличили в выращивании конопли

Подозреваемым грозит административное наказание
Галина КОВАЛЕНКО
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Коноплю нашли в машине. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РК.Коноплю нашли в машине. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РК.
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Жителей Крыма поймали с марихуаной. Автомобиль под управлением 50-летнего крымчанина из села Тургенево был остановлен в пограничной зоне.

- В ходе осмотра ВАЗ «2105» пограничники обнаружили пакет с ветвями растения, внешне схожего коноплей, - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РК.

В лесопосадке нашли еще девять кустов конопли.

Мужчина, припертый к стенке неопровержимыми уликами, признался выращивает коноплю для себя.

Запрещенное растение изъяли и отправили на экспертизу.

После получения результатов будет решаться вопрос о возбуждении дела об административном нарушении за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.

Вдобавок жителя Тургенево привлекли к админответственности за нарушение пограничного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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