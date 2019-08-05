В Крыму непогода оставила без света 8 000 человек

СЕГОДНЯ 14:56 2019-08-05T15:12:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Крымский полуостров частично остался без света из-за сильного ветра, ливня и грозы.

- 4 августа, в период действия штормового предупреждения в электросетях Республики Крым зафиксированы множественные повреждения линий, - сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымэнерго».

Из-за непогоды свет полностью исчез в 51 населенном пункте, частично потухли лампочки в 21.

- Всего без электроснабжения оставались более 8 тысяч человек, - отметили энергетики.

Больше всего досталось жителям Белогорского и Бахчисарайского районов, где электролинии проходят по горно-лесной местности с сильно затрудненным доступом, а также Джанкойского района. Множество «отключек» случилось в Керчи и Ленинском районе.

Самые частые причины аварийных отключений - обрыв проводов, падение деревьев на линии электропередач и нарушения изоляции из-за грозы и ливня.

Энергетики сообщили, что часть перебоев в электроснабжении они уже устранили.

ИСТОЧНИК KP.RU