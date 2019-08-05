Мошенники сняли с банковской карты симферопольца около 200 тысяч рублей
Житель Симферополя стал жертвой мошенников, которые сняли с его карты РНКБ 198 тысяч рублей. Об этом «Комсомольской правде – Крым» сообщил собственный источник.
Симферополец рассказал, что ему позвонили якобы сотрудники банка РНКБ и сказали, что с его счета пытаются перевести деньги. После этого у мужчины попросили номер карты и коды, которые приходили в смс-сообщениях.
При этом московский номер 8 (495) 36-96-096, с которого звонили мошенники, сейчас отключен. Он принадлежит оператору ЗАО «Зебра телеком».
Ранее сообщалось, что мошенники представляются должностными лицами налоговой службы и просили крымчан оказать материальную и финансовую помощь. В основном это касалось организации проведения досуга и отдыха.
ИСТОЧНИК KP.RU