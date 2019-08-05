После гибели спортсменок в Севастополе Следком начал проверку
Трагедия произошла 4 августа на территории яхт-клуба Гагаринского района
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Следственный комитет РФ по Севастополю начал процессуальную проверку по факту гибели чемпионки и вице-чемпионки мира по кикбоксингу.
- Предварительно установлено, что трагедия произошла 4 августа на территории яхтклуба Гагаринского района. В связи со сложными погодными условиями поиски были затруднены, - сообщили в пресс-службе Следкома.
Тела девушек сегодня были извлечены из воды. Сотрудники следственного управления СК России по городу Севастополю осматривают место трагедии.
Кроме того, следователи дадут оценку сотрудникам яхт-клуба, ответственным за вопросы безопасности на вверенной территории.
ИСТОЧНИК KP.RU