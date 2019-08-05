2019-08-05T16:22:03+03:00
Происшествия

После гибели спортсменок в Севастополе Следком начал проверку

Трагедия произошла 4 августа на территории яхт-клуба Гагаринского района
Надежда ДАЦЮК
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Следственный комитет РФ по Севастополю начал процессуальную проверку по факту гибели чемпионки и вице-чемпионки мира по кикбоксингу.

- Предварительно установлено, что трагедия произошла 4 августа на территории яхтклуба Гагаринского района. В связи со сложными погодными условиями поиски были затруднены, - сообщили в пресс-службе Следкома.

Тела девушек сегодня были извлечены из воды. Сотрудники следственного управления СК России по городу Севастополю осматривают место трагедии.

Кроме того, следователи дадут оценку сотрудникам яхт-клуба, ответственным за вопросы безопасности на вверенной территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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