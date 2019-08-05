2019-08-05T16:19:45+03:00
Происшествия

В Севастополе подняли из воды и опознали тела двух погибших спортсменок

Поиски велись с вечера 4 августа
Надежда ДАЦЮК
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Следком начал проверку по факту гибели чемпионокСледком начал проверку по факту гибели чемпионокФото: Архив "КП"
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Тела двоих спортсменок, которые утонули во время купания вблизи яхт-клуба «Юг», подняли на поверхность и опознали. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Севастополю.

Напомним, чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Жагупова и вице-чемпионка Элина Гисмеева погибли 4 августа во время шторма.

В пресс-службе чрезвычайного ведомства сообщили, что девушек спасти не удалось, но их тела искали вечером в воскресенье и утром в понедельник.

- Сотрудники Крымского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России в телефонном режиме работали с родственниками погибших. В 09.35 первое тело извлекли из воды. В 10.45 из воды поднята вторая погибшая девушка, - уточнили в МЧС.

Напомним, Следственный комитет по Севастополю начал проверку по факту гибели чемпионок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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