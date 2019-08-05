Предложил зайти во двор и сорвать яблоки: Пенсионер заманил к себе 5-летнюю девочку и стал приставать

СЕГОДНЯ 17:49 2019-08-05T19:18:33+03:00

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В Белогорском районе родители 5-летней девочки подозревают своего соседа в педофилии.

- Девочка рассказала родителям, что дедушка, проживающий по соседству, сначала позвал ее к себе во двор сорвать яблоки, а затем предложил зайти в дом, поиграть с игрушками, - сообщил «КП» - Крым» собственный источник. - Как только малышка попала в помещение, то он приспустил трусики и поцеловал ниже пупка. Малышка сказала, что ей нужно домой и убежала.

Сам сосед подтвердил, что девочка говорит правду, и он действительно поцеловал девочку в область между низом живота и половыми органами.

Выяснилось, что пенсионер дееспособен и на учете нарколога и психиатра не состоит, мера пресечения не избиралась.

- Сейчас идет подготовка материалов для передачи следователям, - отметил источник.

ИСТОЧНИК KP.RU