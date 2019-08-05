Предложил зайти во двор и сорвать яблоки: Пенсионер заманил к себе 5-летнюю девочку и стал приставать
В Белогорском районе родители 5-летней девочки подозревают своего соседа в педофилии.
- Девочка рассказала родителям, что дедушка, проживающий по соседству, сначала позвал ее к себе во двор сорвать яблоки, а затем предложил зайти в дом, поиграть с игрушками, - сообщил «КП» - Крым» собственный источник. - Как только малышка попала в помещение, то он приспустил трусики и поцеловал ниже пупка. Малышка сказала, что ей нужно домой и убежала.
Сам сосед подтвердил, что девочка говорит правду, и он действительно поцеловал девочку в область между низом живота и половыми органами.
Выяснилось, что пенсионер дееспособен и на учете нарколога и психиатра не состоит, мера пресечения не избиралась.
- Сейчас идет подготовка материалов для передачи следователям, - отметил источник.
ИСТОЧНИК KP.RU