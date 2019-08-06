В Ялте украли 10 дорожных знаков

СЕГОДНЯ 09:14 2019-08-06T10:21:26+03:00

Подозреваемому в воровстве грозит 2 года лишения свободы

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть полиции Ялты поступило заявление, что в Ливадии за неделю пропало 10 дорожных знаков. Общая сумму ущерба около 10 тысяч рублей.

- Сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Ливадийский» установили личность и задержали подозреваемого, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. - Им оказался 32-летний приезжий мужчина.

Подозреваемый чистосердечно признался в том, что действительно снимал знаки на улицах. Рассказал он и для чего все это делал – хотел продать.

Гражданин на 100 процентов признал свою вину. На молодого мужчину завели уголовное дело за кражу. По ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации ему грозит до двух лет лишения свободы.

Сейчас с подозреваемого взяли подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU