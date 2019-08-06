В Крыму на Ай-Петри получил травму подросток

СЕГОДНЯ 10:02 2019-08-06T10:04:02+03:00

на Ай-Петри в сезон много людей. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Изменить размер текста: A A

Во время прогулки по туристической тропе на плато Ай-Петри пострадал подросток: он поскользнулся, когда спускался с крутого склона и упал на камни.

- Когда спасатели прибыли на помощь, то стало известно, что 12-летний подросток оступился на спуске в труднодоступном месте, упал и ударился плечом, - сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

Сотрудники чрезвычайного ведомства уложили парнишку на носилки и донесли до машины «Скорой помощи».

Врачи поставили первоначальный диагноз: перелом ключицы.

Несчастные случаи нередко происходят на плато Ай-Петри, которое пользуется популярностью у отдыхающих.

Не так давно с плато пришлось эвакуировать женщину-туристку, получившую травму.

ИСТОЧНИК KP.RU