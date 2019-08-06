В Крыму на Ай-Петри получил травму подросток
Во время прогулки по туристической тропе на плато Ай-Петри пострадал подросток: он поскользнулся, когда спускался с крутого склона и упал на камни.
- Когда спасатели прибыли на помощь, то стало известно, что 12-летний подросток оступился на спуске в труднодоступном месте, упал и ударился плечом, - сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.
Сотрудники чрезвычайного ведомства уложили парнишку на носилки и донесли до машины «Скорой помощи».
Врачи поставили первоначальный диагноз: перелом ключицы.
Несчастные случаи нередко происходят на плато Ай-Петри, которое пользуется популярностью у отдыхающих.
Не так давно с плато пришлось эвакуировать женщину-туристку, получившую травму.
ИСТОЧНИК KP.RU