В Севастополе тренируются 50 водолазов Черноморского флота
Водолазы из отряда спасательных судов Черноморского флота тренируются в глубоководном морском полигоне возле Севастополя. Всего в учениях принимают участие около 50 человек.
Глубина погружения водолазов от 45 до 60 метров.
- Водолазы отрабатывают действия по оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте, - сообщает пресс-служба Черноморского флота.
На морском дне, в качестве тренажера, закреплен макет эпроновской выгородки субмарины.
В учениях задействовано специализированное водолазное судно, на борту которого есть вся необходимая аппаратура для контроля за действиями людей под водой.
По итогам учений все водолазы получат индивидуальные оценки своей физической подготовки и навыков.
Водолазные тренировки на дне Черного моря продлятся до конца этой недели.
ИСТОЧНИК KP.RU