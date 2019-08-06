В Севастополе тренируются 50 водолазов Черноморского флота

СЕГОДНЯ 10:49 2019-08-06T12:42:55+03:00

Военные погружаются на глубину от 45 до 60 метров

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Водолазы из отряда спасательных судов Черноморского флота тренируются в глубоководном морском полигоне возле Севастополя. Всего в учениях принимают участие около 50 человек.

Глубина погружения водолазов от 45 до 60 метров.

- Водолазы отрабатывают действия по оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте, - сообщает пресс-служба Черноморского флота.

На морском дне, в качестве тренажера, закреплен макет эпроновской выгородки субмарины.

В учениях задействовано специализированное водолазное судно, на борту которого есть вся необходимая аппаратура для контроля за действиями людей под водой.

По итогам учений все водолазы получат индивидуальные оценки своей физической подготовки и навыков.

Водолазные тренировки на дне Черного моря продлятся до конца этой недели.

ИСТОЧНИК KP.RU