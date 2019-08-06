Роспотребнадзор запретил купаться на 6 пляжах Алушты

СЕГОДНЯ 13:04 2019-08-06T14:07:11+03:00

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В Алуште из-а несоответствия требований санитарным правилам закрыты шесть пляжей. Также остаются закрытыми два пляжа в Севастополе, сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспортребнадзора по Крыму и Севастополю.

- За период с 26 июля по 2 августа 2019 года исследовано на микробиологические показатели – 463 пробы, на санитарно-химические – 366 проб, на паразитологические – 40 проб. По результатам исследований 14 проб не соответствуют требованиям санитарных правил и нормативов по микробиологическим показателям (Алушта, Севастополь), – рассказали в Роспотребнадзоре.

Планируется, что в купальный сезон этого года будет функционировать 455 рекреационных зон на водных объектах в Крыму, а в Севастополе – 36. На 2 августа в лабораториях было исследовано 4 566 проб морской воды, из них 166 – в городе-герое. 93 пробы не отвечали требованиям безопасности по микробиологическим показателям.

Кроме того, шесть тысяч проб воды было взято на паразитологические показатели и санитарно-химические.

ИСТОЧНИК KP.RU