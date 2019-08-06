2019-08-06T18:42:53+03:00
Общество

Аксенов раскритиковал работу «Крымавтотранса»

Глава РК особенно остался недоволен работой подразделения в Ялте
Галина КОВАЛЕНКО
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Сергей Аксенов встретился с руководителями ГУП РК «Крымавтотранс» и начальниками крымских автостанций региона.

- Несмотря на то, что большая часть коллектива предприятия честно выполняет свои обязанности, ни для кого не является секретом наличие «левых» рейсов, «подсадчиков», нелегальных автоперевозчиков и так далее, - сообщил глава РК на своей странице в соцсети. Сергей Аксенов заявил, что на региональных автовокзалах применяются незаконные схемы.

И он даже написал заявление в СК Республики Крым на директора автовокзала в Ялте.

Пообещал Сергей Аксенов лишить должности замдиректора по организации пассажирских перевозок ГУПа Александра Мещерякова, который официально запретил сотрудникам предприятия общаться с органами власти: - Гарантирую в течение месяца изменения.

Глава региона успокоил рядовых сотрудников предприятия и сказал, что нет и речи о массовых увольнениях и реорганизации предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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