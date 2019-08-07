Студентка из Севастополя заплатит 100 тысяч рублей за групповое лже-изнасилование
В дежурную часть полиции Севастополя 20-летняя горожанка принесла заявление, что ее изнасиловали двое знакомых парней.
На поверку сообщение оказалось фейком и суд оштрафовал ее на 100 тысяч рублей за заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления.
- Выяснилось, что студентка обратилась в полицию с сообщением об изнасиловании, потому что хотела пройти исследование на полиграфе по направлению от правоохранительных органов, чтобы доказать сожителю необоснованность его подозрений в измене, - сообщает пресс-секретарь Севастопольского горсуда.
Девушка в своем заявлении указала на тех «насильников», к которым ее ревновал сожитель.
Но в итоге жительница Севастополя испортила себе биографию судимостью. Придется ей отдать в пользу государства солидную сумму денег за те хлопоты, что она доставила следователям и подозреваемым.
ИСТОЧНИК KP.RU