Студентка из Севастополя заплатит 100 тысяч рублей за групповое лже-изнасилование

СЕГОДНЯ 11:56 2019-08-07T12:29:42+03:00

Студентка хотела пройти тест на полиграфе, чтобы доказать другу-ревнивцу свою верность. Фото: Борис КОКУРИН

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В дежурную часть полиции Севастополя 20-летняя горожанка принесла заявление, что ее изнасиловали двое знакомых парней.

На поверку сообщение оказалось фейком и суд оштрафовал ее на 100 тысяч рублей за заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления.

- Выяснилось, что студентка обратилась в полицию с сообщением об изнасиловании, потому что хотела пройти исследование на полиграфе по направлению от правоохранительных органов, чтобы доказать сожителю необоснованность его подозрений в измене, - сообщает пресс-секретарь Севастопольского горсуда.

Девушка в своем заявлении указала на тех «насильников», к которым ее ревновал сожитель.

Но в итоге жительница Севастополя испортила себе биографию судимостью. Придется ей отдать в пользу государства солидную сумму денег за те хлопоты, что она доставила следователям и подозреваемым.

ИСТОЧНИК KP.RU