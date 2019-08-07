В Керчи прокуратура заставила дать свет и газ в три дома и две компании
В Керчи прокуратура заставила ГУП РК «Крымгазсети» и ГУП РК «Крымэнерго» дать свет и газ пяти абонентам, такие меры были приняты после проверки, выявившей грубые нарушения сроков присоединения к сетям - газораспределительным и электрическим.
- Трое горожан длительный период времени не могли добиться исполнения договоров о технологическом присоединении домовладений к сетям газораспределения, - сообщает пресс-служба прокуратуры РК.
Жителям Керчи прокуратура заставила подключить свет и газ.В адрес ГУП РК Крымгазсети и ГУП РК Крымэнерго внесены представления. Видео: прокуратура РК
Два хозяйствующих субъекта не могли добиться подачи электричества.
- Ввиду выявленных нарушений прав потребителей прокуратурой в адрес ГУП РК «Крымгазсети» и ГУП РК «Крымэнерго» внесены представления, - отметили в надзорном органе.
Энергетики не посмели ослушаться прокуратуру и быстренько дали потребителям возможность пользоваться благами цивилизации - электричеством и газом.
ИСТОЧНИК KP.RU