2019-08-07T17:41:01+03:00
Общество

В Керчи прокуратура заставила дать свет и газ в три дома и две компании

Надзорный орган внес представления в адрес ГУП РК «Крымгазсети» и ГУП РК «Крымэнерго» [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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«Крымгазсети» и «Крымэнерго» заставили уважать закон. Фото: кадр видео«Крымгазсети» и «Крымэнерго» заставили уважать закон. Фото: кадр видео
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В Керчи прокуратура заставила ГУП РК «Крымгазсети» и ГУП РК «Крымэнерго» дать свет и газ пяти абонентам, такие меры были приняты после проверки, выявившей грубые нарушения сроков присоединения к сетям - газораспределительным и электрическим.

- Трое горожан длительный период времени не могли добиться исполнения договоров о технологическом присоединении домовладений к сетям газораспределения, - сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

Жителям Керчи прокуратура заставила подключить свет и газ.В адрес ГУП РК Крымгазсети и ГУП РК Крымэнерго внесены представления. Видео: прокуратура РК

Два хозяйствующих субъекта не могли добиться подачи электричества.

- Ввиду выявленных нарушений прав потребителей прокуратурой в адрес ГУП РК «Крымгазсети» и ГУП РК «Крымэнерго» внесены представления, - отметили в надзорном органе.

Энергетики не посмели ослушаться прокуратуру и быстренько дали потребителям возможность пользоваться благами цивилизации - электричеством и газом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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