С авиарейса «Симферополь-Санкт-Петербург» сняли 22-летнего эксгибициониста

СЕГОДНЯ 18:29 2019-08-07T18:34:27+03:00

Подозреваемого могут лишить свободы на 5 лет

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В Санкт-Петербурге завели уголовное дело на авиапассажира прилетевшего из Крыма, который на борту самолета устроил «стриптиз»: обнажился и стал показывать свои гениталии своим соседям по салону.

- Материалы на подозреваемого передали в СК, - сообщили «Комсомольской правде» - Крым» в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Западному ФО. - На подозреваемого завели уголовное дело по факту хулиганства на борту самолета.

В официальном сообщении идет речь, что «подозреваемый, находясь на борту самолета, следовавшего по маршруту «Симферополь-Санкт-Петербург», в присутствии граждан обнажил свои гениталии в салоне самолета, нарушив тем самым общественный порядок, выразившейся в неуважении к обществу.»

22-летнему подозреваемому по п. «в» ч.1 ст.213 УК РФ грозит лишение свободы до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU