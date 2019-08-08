В Крыму за отсутствие матросов-спасателей будут штрафовать

СЕГОДНЯ 14:08 2019-08-08T14:26:35+03:00

На пляжах все должно быть для спасения людей. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Проверки показали, что на пляжах катастрофически не хватает отвечающих за безопасность отдыхающих

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Крымские спасатели, патрулируя побережье с воды, выяснили, что на многих пляжах нет матросов-спасателей.

- В ходе патрулирования вдоль береговой линии Сакского района и Евпатории было выявлено массовое отсутствие матросов-спасателей как на наблюдательных вышках, так и на пляжах, - сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым. - Хозяйственная, коммерческая туристическая деятельность на пляжах осуществляется, люди отдыхают и купаются, а их безопасность не обеспечивается.

Сейчас идет речь о привлечении к ответственности владельцев пляжей, где нет спасателей.

Нарушителей грозятся штрафовать: должностные лица могут наказать на 5000 - 20000 рублей, юрлица на 10000 - 30000 рублей.

Мало того, все матросы-спасатели должны быть в форме установленного образца: желтые майки и красные шорты.

ИСТОЧНИК KP.RU