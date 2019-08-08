2019-08-08T19:17:36+03:00
Общество

Понедельник - выходной в Крыму

На полуострове отмечается мусульманский праздник
Галина КОВАЛЕНКО
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В честь праздника пройдут народные гуляния.В честь праздника пройдут народные гуляния.Фото: Виталий ПАРУБОВ
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В Республике Крым понедельник, 12 августа, объявлен выходным из-за праздника жертвоприношения Курбан-Байрам. В Севастополе рабочий день.

По всему полуострову пройдут народные гуляния и празднества.

Мусульмане празднуют Курбан-Байрам через 70 дней после другого важного праздника - Ураза-Байрам - в десятый день месяца Зуль-хиджа в память о жертвоприношении пророка Ибрахима. Согласно Корану, Архангел Джабраил приснился пророку Ибрахиму. Небожитель передал ему волю Аллаха - Ибрахим должен принести в жертву единственного сына - Исмаила. Покорный отец согласился зарезать сына на жертвенном камне. Однако это оказалось лишь испытанием его веры. Бог прервал жертвоприношение, и вместо сына пророк зарезал барана.

Обычно Курбан-Байрам празднуют 2-3 дня. В эти дни принято дарить подарки и ходить в гости к родственникам и знакомым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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