В Севастополе вынесли приговор капитану-браконьеру

СЕГОДНЯ 10:33 2019-08-09T11:36:15+03:00

При ловле рыбы нужно строго соблюдать закон. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Ему дали дали 2 года условно

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Капитан судна «Багерово» сел на скамью подсудимых за незаконный промысел в Черном море.

В апреле 2017 года экипаж судна «Багерово» (флаг РФ, порт приписки Севастополь, владелец – ООО «Морской колокол») занимался незаконной добычей с использованием донного разноглубинного трала.

- В результате осмотра траулера обнаружены незаконно добытые 2,937 тонны шпрота, - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Было заведено уголовное дело, которое передали в суд.

Нахимовский районный суд города Севастополя вынес приговор 58-летнему капитану «Багерово» за незаконную добычу водных биологических ресурсов, совершенную лицом с использованием своего служебного положения. Его лишили свободы на 2 года условно и запретили заниматься определенной деятельностью в течение 1 года.

ИСТОЧНИК KP.RU