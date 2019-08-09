В Севастополе вынесли приговор капитану-браконьеру
Капитан судна «Багерово» сел на скамью подсудимых за незаконный промысел в Черном море.
В апреле 2017 года экипаж судна «Багерово» (флаг РФ, порт приписки Севастополь, владелец – ООО «Морской колокол») занимался незаконной добычей с использованием донного разноглубинного трала.
- В результате осмотра траулера обнаружены незаконно добытые 2,937 тонны шпрота, - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.
Было заведено уголовное дело, которое передали в суд.
Нахимовский районный суд города Севастополя вынес приговор 58-летнему капитану «Багерово» за незаконную добычу водных биологических ресурсов, совершенную лицом с использованием своего служебного положения. Его лишили свободы на 2 года условно и запретили заниматься определенной деятельностью в течение 1 года.
ИСТОЧНИК KP.RU