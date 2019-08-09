2019-08-09T11:09:17+03:00
Общество

В Крыму ракетные комплексы «Бастион» «уничтожают» морские цели

Галина КОВАЛЕНКО
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Расчеты ракетных комплексов «Бастион». Фото: пресс-служба Черноморского флотаРасчеты ракетных комплексов «Бастион». Фото: пресс-служба Черноморского флота
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Противокорабельные ракетные комплексы «Бастион» Черноморского флота проводят на полигонах учения, отрабатывая ракетные «удары» по морским целям.

- В ходе учения боевые расчеты мобильных ракетных дивизионов выполняют комплекс учебно-боевых задач, - сообщает пресс-служба ЧФ.

Военные совершили марш на полигоны, развернули комплексы и подготовились к стрельбе. Свои огневые позиции военнослужащие замаскировали.

Главная задача учений – это оттачивание навыков по обнаружению надводных целей, подготовка к нанесению ракетных ударов и электронных пусков ракет по корабельным группировкам условного противника.

Всего в учениях задействовано более 30 единиц техники и около 100 военнослужащих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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