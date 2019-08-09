В Крыму ракетные комплексы «Бастион» «уничтожают» морские цели
Противокорабельные ракетные комплексы «Бастион» Черноморского флота проводят на полигонах учения, отрабатывая ракетные «удары» по морским целям.
- В ходе учения боевые расчеты мобильных ракетных дивизионов выполняют комплекс учебно-боевых задач, - сообщает пресс-служба ЧФ.
Военные совершили марш на полигоны, развернули комплексы и подготовились к стрельбе. Свои огневые позиции военнослужащие замаскировали.
Главная задача учений – это оттачивание навыков по обнаружению надводных целей, подготовка к нанесению ракетных ударов и электронных пусков ракет по корабельным группировкам условного противника.
Всего в учениях задействовано более 30 единиц техники и около 100 военнослужащих.
ИСТОЧНИК KP.RU