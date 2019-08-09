В Крыму военнослужащий спас из огня 4-летнего ребенка
В пригороде Симферополя, в селе Перевальное на пожаре военный спас маленького ребенка.
- Военнослужащий Перевальненской военчасти увидев, что ребенок зовет на помощь, перелез через балкон из соседней квартиры, разбил стекло и вытащил малыша, - сообщил Сергей Шахов - министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым.
Пожар произошел в полдень на улице Октябрьская, где в пятиэтажке на втором этаже загорелась квартира и балкон.
Когда сотрудники МЧС прибыла на место, то ребенок из горящей квартиры уже был спасен.
- С огнем удалось справиться в течение 30 минут, - отметили в ведомстве. - Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Сгорел кондиционер, металлопластиковая конструкция балкона и деревянная рама окна, повреждена мебель.
Предварительная версия ЧП: короткое замыкание блока кондиционера.
ИСТОЧНИК KP.RU