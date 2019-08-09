В Крыму военнослужащий спас из огня 4-летнего ребенка

СЕГОДНЯ 11:30 2019-08-09T11:46:53+03:00

Мужчина выбил стекло на балконе и вытащил ребенка из квартиры, где произошел пожар

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В пригороде Симферополя, в селе Перевальное на пожаре военный спас маленького ребенка.

- Военнослужащий Перевальненской военчасти увидев, что ребенок зовет на помощь, перелез через балкон из соседней квартиры, разбил стекло и вытащил малыша, - сообщил Сергей Шахов - министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

Пожар произошел в полдень на улице Октябрьская, где в пятиэтажке на втором этаже загорелась квартира и балкон.

Когда сотрудники МЧС прибыла на место, то ребенок из горящей квартиры уже был спасен.

- С огнем удалось справиться в течение 30 минут, - отметили в ведомстве. - Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Сгорел кондиционер, металлопластиковая конструкция балкона и деревянная рама окна, повреждена мебель.

Предварительная версия ЧП: короткое замыкание блока кондиционера.

ИСТОЧНИК KP.RU