2019-08-09T13:28:08+03:00
Общество

Талисман аэропорта Симферополь Алиса отметила первую 100-дневку службы

Собака входит в состав кинологической службы [фото]
Галина КОВАЛЕНКО
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Алиса все экзамены сдала на "пять". Фото: пресс-служба Международного аэропорта СимферопольАлиса все экзамены сдала на "пять". Фото: пресс-служба Международного аэропорта Симферополь
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Алис Феличис, собака породы бордер-колли, ставшая талисманом аэропорта Симферополь, отработала первую 100-дневку в кинологической службе.

- В обязанности Алисы входит ежедневное патрулирование аэропорта и поиск взрывчатых веществ, - сообщает пресс-служба Международного аэропорта Симферополь. - Как и у сослуживцев, ее смена длится 12 часов. Сейчас вместе с ней в кинологической службе аэропорта Симферополь трудится 13 собак разных пород.

Собака умеет искать взрывчатые вещества. Фото: пресс-служба Международного аэропорта Симферополь

Собака умеет искать взрывчатые вещества. Фото: пресс-служба Международного аэропорта Симферополь

Шустрая Алиса успешно прошла курс послушания и спецподготовку на поиск взрывчатки. Все экзамены и тесты она сдала с первого раза. И теперь с мая следит за безопасностью в воздушных воротах Крымского полуострова.

Кроме основной работы Алиса также охотно фотографируется с гостями аэровокзала. Ее даже научили некоторым цирковым номерам, чтобы порадовать маленьких путешественников,

Кстати, кличка собаки Алис Феличис (Alis Felecis) переводится с латыни как «крылья удачи».

ИСТОЧНИК KP.RU

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