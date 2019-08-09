Талисман аэропорта Симферополь Алиса отметила первую 100-дневку службы
Алис Феличис, собака породы бордер-колли, ставшая талисманом аэропорта Симферополь, отработала первую 100-дневку в кинологической службе.
- В обязанности Алисы входит ежедневное патрулирование аэропорта и поиск взрывчатых веществ, - сообщает пресс-служба Международного аэропорта Симферополь. - Как и у сослуживцев, ее смена длится 12 часов. Сейчас вместе с ней в кинологической службе аэропорта Симферополь трудится 13 собак разных пород.
Собака умеет искать взрывчатые вещества. Фото: пресс-служба Международного аэропорта Симферополь
Шустрая Алиса успешно прошла курс послушания и спецподготовку на поиск взрывчатки. Все экзамены и тесты она сдала с первого раза. И теперь с мая следит за безопасностью в воздушных воротах Крымского полуострова.
Кроме основной работы Алиса также охотно фотографируется с гостями аэровокзала. Ее даже научили некоторым цирковым номерам, чтобы порадовать маленьких путешественников,
Кстати, кличка собаки Алис Феличис (Alis Felecis) переводится с латыни как «крылья удачи».
ИСТОЧНИК KP.RU