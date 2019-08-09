70 лет "на службе": Ушла из жизни старейшая хранительница дома-музея Чехова в Ялте

СЕГОДНЯ 17:58 2019-08-09T18:14:02+03:00

Ей был 91 год

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В Ялте в возрасте 91 год умерла старейший музейный работник Крыма, почетный гражданин города и ветеран труда Алла Ханило.

Алла Васильевна родилась в 1928 году в Алупке, а потом семья переехала в Ялту. Девушка училась в Ялтинской гимназии, а в 1946 году начала работать в Доме-музее Чехова. На работу ее приняла сестра писателя Мария Чехова.

Позже Алла Ханило поступила на заочное отделение Крымского Государственного педагогического института им. М. В. Фрунзе. Алла Васильевна проработала в музее больше 70 лет - она занималась научной работой и проводила экскурсии. В ее трудовой книге только одна запись.

Алла Ханило получила почетное звание Заслуженного работника культуры Автономной Республики Крым в 2003 году, а также медаль Леонардо да Винчи в 2011 году.

Алла Васильевна Ханило с портретом сестры ЧеховаФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Также почетная жительница Ялты - автор книги «Личная библиотека А.П. Чехова в Ялте», изданной в Германии в 1993 году, написала книгу «Православие в жизни А.П. Чехова».

ИСТОЧНИК KP.RU