Суд отправил в тюрьму бывшего начальника ОБЭП Алушты

9 Авг. 22:38 2019-08-09T22:38:28+03:00

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Верховный суд Крыма отправил за решетку бывшего начальника Отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) Алушты, которого обвиняли в посягательстве на жизнь начальника Следственного отдела по городу Алушта СУ СК РФ по Республике Крым - 39-летнего Константина Гирякова.

По версии следствия, правоохранитель заказал убийство следователя группе граждан, однако, к счастью, руководитель отдела СКР отделался травмами и остался жив.

В отношении бывшего начальника ОБЭП Алушты возбудили уголовное дело по статье 295 УК РФ - Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование. Суд присяжных по этой статье его оправдал, а вот по статье "угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования" (ст. 296 УК РФ) - признал виновным.

- С учетом вердикта присяжных суд приговорил бывшего начальника ОБЭП к трем годам лишения свободы по статье 296 УК РФ, а побившим сотрудника Следкома двум обвиняемым по статье 112 УК РФ за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью также суд дал по три года лишения свободы, - передает Крымская газета.

При этом по факту отбыть за решеткой бывшему начальнику ОБЭП Алушты осталось только 4 месяца, так как более 2 лет он уже провел в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU