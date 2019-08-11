2019-08-11T10:16:37+03:00
Общество

В Крыму прошли праздничные намазы в честь Курбан-байрама

Мусульмане полуострова будут отмечать праздник до 14 августа
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: пресс-служба Духовного управления мусульман КрымаФото: пресс-служба Духовного управления мусульман Крыма
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Праздничный намаз в честь мусульманского праздника Курбан-байрам традиционно прошел в зале Дома культуры профсоюзов.

Муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев призвал мусульман полуострова к взаимопониманию.

- Ежедневно, каждый из нас должен задавать самому себе вопрос, что он сделал ради ближнего? Чем помог ему, поддержал? И так каждый день, - сказал муфтий. - Человек должен чувствовать поддержку. Быть уверенным, что в трудную минуту он не останется один на один со своей бедой, и Курбан-байрам - напоминание нам об этом.

Праздничные байрам-намазы прошли в воскресенье, 11 августа, во всех мечетях Крыма.

Кроме того, на специально отведенных площадках пройдут обряды жертвоприношения. Мясо принесенных в жертву животных по традиции раздают нуждающимся, родственникам, друзьям, соседям - всем, независимо от вероисповедания.

Курбан-Байрам - один из главных праздников мусульман Крыма. Его отмечают с 11 по 14 августа. В это время верующие посещают старших родственников, угощают детей сладостями. Традиционные блюда готовят из баранины.

В честь праздника в Республике Крым объявлен выходной. Во многих городах полуострова запланированы праздничные концерты, народные гуляния.

ИСТОЧНИК KP.RU

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