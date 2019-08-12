2019-08-12T05:53:04+03:00
Общество

Погода в Крыму на 12 августа: сухо и тепло до + 34

На полуострове отличный летний день
Галина КОВАЛЕНКО
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Отдыхающие вовсю купаются в Черном море.Отдыхающие вовсю купаются в Черном море.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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12 августа, понедельник на полуострове порадует отсутствием осадков и жарой. Настоящий летний день, тем более, что в Республике Крым объявлен выходной.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с., - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС» - Температура воздуха днем 32…34º.

Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Ветер днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 27…29°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 29…31°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 28…30°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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