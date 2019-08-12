В Севастополе у пациентки роддома украли мобильный телефон

СЕГОДНЯ 08:06 2019-08-12T09:01:45+03:00

Подозреваемому грозит лишение свободы до двух лет

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В дежурную часть полиции Севастополя пожаловалась 33-летняя пациентка одного из городских роддомов: у нее ночью из больничной палаты украли телефон.

- Молодая женщина оставила его на столе возле открытого окна, расположенного на первом этаже здания, и легла спать, - сообщает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю. - Проснувшись утром, роженица обнаружила, что сотовый бесследно пропал.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого, которым оказался вор-рецидивист. Выяснилось, что 40-летний житель города подошел к открытому окну роддома, просунул руку внутрь помещения, забрал мобильный и ушел.

На него завели уголовное дело за кражу. По ч.1 ст. 158 УК РФ подозреваемому грозит лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU