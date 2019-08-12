В Севастополе у пациентки роддома украли мобильный телефон
В дежурную часть полиции Севастополя пожаловалась 33-летняя пациентка одного из городских роддомов: у нее ночью из больничной палаты украли телефон.
- Молодая женщина оставила его на столе возле открытого окна, расположенного на первом этаже здания, и легла спать, - сообщает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю. - Проснувшись утром, роженица обнаружила, что сотовый бесследно пропал.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого, которым оказался вор-рецидивист. Выяснилось, что 40-летний житель города подошел к открытому окну роддома, просунул руку внутрь помещения, забрал мобильный и ушел.
На него завели уголовное дело за кражу. По ч.1 ст. 158 УК РФ подозреваемому грозит лишение свободы на срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU