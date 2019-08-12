В Крыму с 20 по 26 августа перекроют трассу «Судак - Миндальное - Солнечная»

СЕГОДНЯ 14:30 2019-08-12T14:37:55+03:00

Одна из дорог, ведущая в бухту Капсель, будет перекрыта. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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В восточной части Крымского полуострова будет на время перекрыта одна из дорог, ведущая в бухту Капсель, где будет проходить масштабное мероприятие - фестиваль «Таврида-АРТ»

- С 8 утра 20 августа до 20.00 вечера 20. 26 августа будет закрыт для движения автомобилей участок дороги в районе поворота на бухту Капсель, на автомобильной дороге «Судак – Миндальное - Солнечная Долина», - сообщает пресс-служба ГКУ РК «Служба автомобильных дорог РК».

«Кирпич» повесят на участке дороги протяженностью 1000 метров, находящейся возле поворота на бухту Капсель.

Здесь будет временная пешеходная зона для тех, кто приехал на фестиваль «Таврида-АРТ».

ИСТОЧНИК KP.RU