2019-08-12T17:57:00+03:00
Общество

В Севастополе нашли нарушения в работе детских аттракционов

У игрового оборудования нет нужных документов
Галина КОВАЛЕНКО
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На работу качелей-каруселей нужно иметь разрешение.На работу качелей-каруселей нужно иметь разрешение.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Севастопольская прокуратура нашла нарушения при размещении и эксплуатации детских аттракционов в популярных местах отдыха. Оказалось, что целый ряд конструкций не имеет талона-допуска на ежегодную эксплуатацию.

В черный список попали аттракционы, расположенные на таких пляжах, как «Учкуевка», «Любимовка, «Орловка-1», «Нахимовец» и эко-парк «Лукоморье».

- По результатам проверки прокуратура Нахимовского района направила в адрес госинспекции по надзору за техсостоянием самоходных машин материалы для привлечения виновных лиц к административной ответственности. – сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

В документе идет речь о нарушении требований безопасной эксплуатации аттракционов на территории Севастополя.

Надзорный орган внес представления и в адрес компаний, которые отвечают за аттракционы в этих местах отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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