В Севастополе нашли нарушения в работе детских аттракционов
Севастопольская прокуратура нашла нарушения при размещении и эксплуатации детских аттракционов в популярных местах отдыха. Оказалось, что целый ряд конструкций не имеет талона-допуска на ежегодную эксплуатацию.
В черный список попали аттракционы, расположенные на таких пляжах, как «Учкуевка», «Любимовка, «Орловка-1», «Нахимовец» и эко-парк «Лукоморье».
- По результатам проверки прокуратура Нахимовского района направила в адрес госинспекции по надзору за техсостоянием самоходных машин материалы для привлечения виновных лиц к административной ответственности. – сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.
В документе идет речь о нарушении требований безопасной эксплуатации аттракционов на территории Севастополя.
Надзорный орган внес представления и в адрес компаний, которые отвечают за аттракционы в этих местах отдыха.
ИСТОЧНИК KP.RU