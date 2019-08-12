Аксенов пожаловался Путину на высокие цены в Крыму

СЕГОДНЯ 19:30 2019-08-12T19:30:27+03:00

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На рабочей встрече руководители затронули вопрос о том, что в регионе высокие цены на большую группу товаров.

- Такая беда, как рост цен, пока, к сожалению, не поддается решению. Надеемся, что частично мы снимем этот вопрос при вводе в эксплуатацию железнодорожной ветки Крымского моста. Мы надеемся все-таки, что грузопоток даст нам совсем другую ценовую политику, - цитирует «Крымская газета» слова Сергея Аксенова.

Руководитель РК отметил, что благодаря финансовой поддержке идет активное развитие сельского хозяйства:

- Нам за пять лет по Вашему поручению было выделено более 11 миллиардов рублей по сельскому хозяйству.

На сегодняшний день регион практически полностью себя обеспечивает по таким позициям, как яйцо, мясо птицы, свинина, зерновые и фрукты, что конечно же имеет положительное влияние на ценовую политику.

ИСТОЧНИК KP.RU