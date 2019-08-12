В Севастополе подросток погиб, сорвавшись с камней

СЕГОДНЯ 20:42 2019-08-12T20:42:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Следователи выясняют обстоятельства гибели 14-летнего подростка в Севастополе.

ЧП произошло вечером 11 августа. Двое школьников, одному - 14, другому -15 лет, прогуливались вдоль берега моря.

Недалеко от площади Захарова юноши забрались в пещеру. И потеряли друг друга из виду.

15-летний парнишка начал звать друга, однако тот не отзывался.

Через несколько минут он обнаружил его лежащим на камнях с травмами. Парень тут же вызвал "Скорую помощь". Однако врачи уже ничем помочь школьнику не могли. По прибытию им оставалось только констатировать смерть пострадавшего.

- Сейчас мы выясняем все обстоятельства гибели несовершеннолетнего, назначены различные медицинские экспертизы. Предварительно, смерть подростка наступила в результате падения с камней, - сообщили в СУ СКР по городу Севастополю.

ИСТОЧНИК KP.RU