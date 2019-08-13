2019-08-13T08:15:32+03:00
Общество

Погода в Крыму на 13 августа: без осадков и тепло до +36

На полуострове зной да сушь
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Жару лучше всего переждать у моря.Жару лучше всего переждать у моря.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

13 августа, во вторник, на Крымском полуострове жаркий день.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 15м/с., - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС» - Температура воздуха днем 32…34º.

Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Ветер днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 27…29°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем 30…32°.

В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, со второй половины дня 10-15 м/с. Температура воздуха днем 28…30°.

Вода в Черном море: в Феодосии 23°, Алуште 23°, Ялте 23°, Севастополе 22…25°, Евпатории 24° и Черноморском 24°.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По Крымскому мосту 12 августа проехало рекордное количество машин
Глава Крыма рассказал Путину, как будет решаться вопрос с высокими ценами
Дым, стрельба, взрывы и крики: 500 военных проходят в Крыму психологическую полосу препятствий
В Симферополе 13 августа частично отключат свет на улицах 18 улицах
В Севастополе подросток погиб, сорвавшись с камней
Развожаев готов заплатить штраф за поездку с Путиным без мотошлема
Аксенов пожаловался Путину на высокие цены в Крыму
В Севастополе на улице Меньшикова ограничат проезд до октября
В России перед Новым годом заработает цифровая платформа для приемки жалоб предпринимателей
В Севастополе нашли нарушения в работе детских аттракционов
Пусть не на коне, но все же рыцарь: Соцсети оценили фото Петросяна на ослике
В Крыму с 20 по 26 августа перекроют трассу «Судак - Миндальное - Солнечная»
Севастополец получил 2 года условно: Он нашел две банковские карточки и снял 28 000 рублей