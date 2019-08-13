Погода в Крыму на 13 августа: без осадков и тепло до +36
13 августа, во вторник, на Крымском полуострове жаркий день.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 15м/с., - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС» - Температура воздуха днем 32…34º.
Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Ветер днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 27…29°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем 30…32°.
В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, со второй половины дня 10-15 м/с. Температура воздуха днем 28…30°.
Вода в Черном море: в Феодосии 23°, Алуште 23°, Ялте 23°, Севастополе 22…25°, Евпатории 24° и Черноморском 24°.
ИСТОЧНИК KP.RU