Погода в Крыму на 13 августа: без осадков и тепло до +36

СЕГОДНЯ 08:09 2019-08-13T08:15:32+03:00

Жару лучше всего переждать у моря. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

На полуострове зной да сушь

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13 августа, во вторник, на Крымском полуострове жаркий день.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 15м/с., - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС» - Температура воздуха днем 32…34º.

Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Ветер днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 27…29°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем 30…32°.

В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, со второй половины дня 10-15 м/с. Температура воздуха днем 28…30°.

Вода в Черном море: в Феодосии 23°, Алуште 23°, Ялте 23°, Севастополе 22…25°, Евпатории 24° и Черноморском 24°.

ИСТОЧНИК KP.RU