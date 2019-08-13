2019-08-13T18:59:45+03:00
Общество

В Севастополе две новых школы не успеют достроить к 1 сентября

Затягиваются сроки сдачи и детсада в Орлином
Галина КОВАЛЕНКО
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Школу не успеют сдать к 1 сентября. Фото: пресс-служба правительства СевастополяШколу не успеют сдать к 1 сентября. Фото: пресс-служба правительства Севастополя
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В Севастополе срываются сроки сдачи в эксплуатацию школы-коллегиума и школы на проспекте Античном. Акты о готовности учебных заведений планировали предоставить на подпись в августе, чтобы уже 1 сентября за парты в новеньких классах сели мальчишки и девчонки, но стройка затянулась.

- Не лучше ситуация и со строительством детского сада в Орлином, - сообщает ForPost , ссылаясь на доклад директора Департамента капитального строительства Сергея Смирнова. СМИ отмечает, что говоря о сроках ввода объектов в эксплуатацию руководитель точной даты не называет, а дает уклончивые ответы и довольно обтекаемые формулировки.

Сейчас в правительстве Севастополя завели речь о штрафных санкциях к подрядчикам, затянувшим сроки сдачи объектов соцкультбыта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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