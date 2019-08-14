В Ялте задержали сотрудника администрации за получение взятки

СЕГОДНЯ 08:47 2019-08-14T08:52:08+03:00

Ему грозит до 12 лет тюрьмы

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Одного из сотрудников Департамента муниципального контроля администрации Ялты подозревают в получении взятки в размере 400 тысяч рублей. Как сообщает следствие, деньги хотели распределить между чиновником и другими неустановленными должностными лицами.

Оказалось, что именно они получили взятку в размере почти полмиллиона рублей. За это они должны были не привлекать к административной ответственности лиц, которые незаконно вырубили деревья на одном из городских земельных участков.

Нарушителей задержали именно в момент передачи денег.

- В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым.

Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

Кстати, феодосийских чиновников подозревают в получении взятки в размере 2,5 тысячи долларов. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU