Владимиру Путину рассказали, когда закончат строительство крымской трассы «Таврида»

СЕГОДНЯ 10:29 2019-08-14T10:30:42+03:00

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Готовность федеральной трассы «Таврида» в Крыму составляет 74 процента. Уже к началу сентября от Керчи до Симферополя уложат нижний слой асфальтобетона в четырехполосном исполнении.

А после этого начнутся работы по укладке окончательного верхнего слоя.

- В следующем году в планах у нас устройство только верхних слоев покрытия на всех четырех полосах движения с перепуском. Сначала одну сделаем полосу, потом вторую, то есть поэтапно, чтобы не ограничивать передвижение автотранспорта, - рассказал президенту России первый заместитель директора компании-подрядчика Виктор Перевалов.

Он дополнил, что в сентябре 2020 года откроют движение по всем четырем полосам дороги. А полноценный ввод объект запланирован на декабрь следующего года.

А до этого глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, как на полуострове будут бороться с высокими ценами.

ИСТОЧНИК KP.RU