2019-08-14T18:31:59+03:00
Политика

Виктор Баранец в Симферополе встретится с читателями и презентует книгу о Крымской весне

Посетители смогут задать военному обозревателю "Комсомолки" вопросы
Александра КОРШУНОВА
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Виктор Баранец прилетел в КрымВиктор Баранец прилетел в КрымФото: Ольга ТОЛМАЧЕВА
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В Симферополе в четверг, 15 августа, состоится презентация книги военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца «Спецоперация Крым - 2014». Пообщаться с публицистом читатели смогут в 15.00.

Мероприятие будет проходить в торговом центре «Южная галерея» в книжном магазине «Атриум».

Презентация книги в Симферополе пройдет 15 августа

Презентация книги в Симферополе пройдет 15 августа

Виктор Баранец уже побывал в гостях у команды ракетного крейсера «Москва». Там он тоже презентовал свою книгу о Крымской весне, мероприятие прошло прямо на палубе флагмана.

СПРАВКА «КП»

Виктор Николаевич Баранец родился в Харьковской области в 1946 году.

Служил на Украине, на Дальнем Востоке и в Западной группе советских войск в Германии.

Лауреат премии «Золотое перо России» Союза журналистов России и премий Союза журналистов Москвы, премии «Достоинство» имени Артема Боровика, премий Министерства обороны СССР.

В январе 2012 года Виктор Баранец стал доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента России в марте 2012 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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